Chiesa aveva bisogno solo di «tranquil-lità» dopo le tensioni della passata stagione. Pace raggiunta grazie all’incontro con il presidente Commisso. Si lavorerà per il bene del giocatore e della società. Il patron farà i suoi conti, guarderà quanto ha già investito, il debito viola, poi deciderà se accettare le offerte stratosferiche – occhio all’Inter per prima – oppure se proporre a Federico di diventare il pilastro che sarà elemento fondante per il futuro della Fiorentina. A tranquillità raggiunta penserà se proporre al proprio giocatore un nuovo contratto, con una base economica in sintonia con il suo eventuale prezzo di cessione. Con la naturale conseguenza di un tecnico importante, una squadra importante, un traguardo importantissimo.

Insomma, costruire intorno a Chiesa una squadra di valore europeo. Federico, dal canto suo, aspetta: una squadra tutta sua e con grandi ed evidenti ambizioni potrebbe rovesciare qualsiasi previsione.

Presto, prestissimo si lavorerà anche al rinnovo di Dusan Vlahovic. Non perché ci sia l’imminente scadenza (2023), quanto piuttosto per difenderlo dai continui assalti di mercato, come quelli che sono stati respinti già nell’ultima fi nestra di mercato (Napoli e Roma su tutti, ma solo per restare in Italia). Toccherà a Pradè trovare la giusta soluzione, anche perché lui la sua voglia di restare a vivere questa avventura a tinte viola l’ha già ribadita a voce alta. Intanto, però, non intende fermarsi e, dopo la terza doppietta stagionale (compresa quella di Coppa Italia al Monza) pensa già alla quarta, magari davvero contro Pioli, il tecnico che lo ha fatto debuttare in A.

Corriere dello Sport