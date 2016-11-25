Corriere-Stadio: bufera viola, Corvino contro Sousa

l Corriere dello Sport - Stadio titola oggi: "Bufera viola!". Il quotidiano si sofferma non solo sul fatto che la prossima trasferta a Baku dovrà essere affrontata con uno spirito diverso, ma soprattu...

l Corriere dello Sport - Stadio titola oggi: "Bufera viola!". Il quotidiano si sofferma non solo sul fatto che la prossima trasferta a Baku dovrà essere affrontata con uno spirito diverso, ma soprattutto sullo scontro tra Pantaleo Corvino e Paulo Sousa. E' il caso Bernardeschi a tenere banco: Corvino parla di squadra ambiziosa prima della gara di ieri, mentre Sousa, nel dopo gara, conferma quello che ha detto malgrado la stizza dell'ambiente.