Corriere: "E' stato Sousa a bocciare Pepito, ora dritti su JoJo"
"Sousa ha scelto: ciao Pepito". Questa l'apertura del Corriere Fiorentino di oggi, che segnala la bocciatura da parte di Sousa. L'approdo di Pepito al Celta Vigo, in prestito secco, è imminente: con i...
A cura di Redazione Labaroviola
27 agosto 2016 10:46
"Sousa ha scelto: ciao Pepito". Questa l'apertura del Corriere Fiorentino di oggi, che segnala la bocciatura da parte di Sousa. L'approdo di Pepito al Celta Vigo, in prestito secco, è imminente: con i soldi risparmiati dall'ingaggio si punterà dritti a chiudere per Jovetic, con Corvino prontissimo a velocizzare tutte le operazioni del caso".