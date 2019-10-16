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Corriere: scocca l’ora di Pedro? Tre indizi fanno una prova e Montella ci pensa per Brescia

Sulle pagine del Corriere Fiorentino ci si sofferma sul profilo in crescita del brasiliano Pedro, che sembra sulla via del completo recupero dopo l’infortunio al ginocchio patito in agosto. Tre indizi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 ottobre 2019 10:16
Corriere: scocca l’ora di Pedro? Tre indizi fanno una prova e Montella ci pensa per Brescia -
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Sulle pagine del Corriere Fiorentino ci si sofferma sul profilo in crescita del brasiliano Pedro, che sembra sulla via del completo recupero dopo l’infortunio al ginocchio patito in agosto. Tre indizi, cioè i gol consecutivi tra nazionale è primavera, fanno una prova. Pedro sta meglio e adesso Montella sta pensando di convocarlo per la trasferta di Brescia.

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