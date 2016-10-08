Corriere: Gonzalo, futuro in bilico. L'agente del giocatore...
L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulle dichiarazioni rese ieri da Gonzalo Rodriguez in ordine ad un suo possibile rinnovo. "Gonzalo Rodriguez, il suo futuro in bilico), scrive i...
A cura di Redazione Labaroviola
08 ottobre 2016 10:00
L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulle dichiarazioni rese ieri da Gonzalo Rodriguez in ordine ad un suo possibile rinnovo. "Gonzalo Rodriguez, il suo futuro in bilico), scrive il quotidiano, che prosegue: "Rinnovo? Vedremo, si saprà tutto a gennaio". Nel frattempo l'agente del giocatore è atteso in città nei prossimi giorni.