Labaro Viola

Corriere: Gonzalo, futuro in bilico. L'agente del giocatore...

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulle dichiarazioni rese ieri da Gonzalo Rodriguez in ordine ad un suo possibile rinnovo. "Gonzalo Rodriguez, il suo futuro in bilico), scrive i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 ottobre 2016 10:00
Corriere: Gonzalo, futuro in bilico. L'agente del giocatore... -
News
Fiorentina
Primo Piano
Gonzalo
Condividi

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulle dichiarazioni rese ieri da Gonzalo Rodriguez in ordine ad un suo possibile rinnovo. "Gonzalo Rodriguez, il suo futuro in bilico), scrive il quotidiano, che prosegue: "Rinnovo? Vedremo, si saprà tutto a gennaio". Nel frattempo l'agente del giocatore è atteso in città nei prossimi giorni.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok