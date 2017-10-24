Corriere Fiorentino: Viola, contro il Torino una notte per la svolta

"Viola, notte per la svolta”. Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino in merito alla squadra allenata da Stefano Pioli, in campo domani sera contro il Torino. La formazione gigliata c...

"Viola, notte per la svolta”. Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino in merito alla squadra allenata da Stefano Pioli, in campo domani sera contro il Torino. La formazione gigliata cercherà il terzo successo consecutivo in campionato (non succede da aprile), il Torino invece non vince da 4 partite (era il 20 settembre, da allora due pari con Verona e Crotone e due sconfitte) e domenica contro la Roma ha finito la partita tra i fischi dei tifosi granata.