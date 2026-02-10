Corriere Fiorentino: “Vanoli? Si gioca la panchina col Pisa. Ma rischia già in caso di pesante ko a Como”

La società gli ha si ribadito la fiducia a Paolo Vanoli, ma con un termine ben preciso: la partita col Pisa di lunedì 23 febbraio. Sarà quello, il Fiorentina-Lecce di Vanoli. Una partita da vincere (e non solo perché è un derby), senza se e senza ma, ben sapendo che qualsiasi altro risultato (ma occhio anche a eventuali accelerazioni in caso di sconfitta pesante a Como) gli sarebbe probabilmente fatale. Certo, resterebbe un grande problema: chi, semmai, al suo posto? Un rompicapo a cui Paratici spera di non dover rispondere e per questo, lui per primo, cercherà in tutti i modi di aiutare il mister a venirne fuori sano e salvo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.