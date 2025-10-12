Corriere Fiorentino svela: “Pioli studia l’impiego di Fagioli come trequartista”

Diverso ma ugualmente preoccupante il caso di Fagioli, partito titolare nelle prime gare ma progressivamente finito ai margini: solo 28 minuti nelle ultime tre partite di campionato. Una situazione che somiglia a una bocciatura temporanea, ma che impone al centrocampista di ritrovare brillantezza e fiducia.

Per Fagioli, invece, la prossima sfida di San Sirocontro il Milan — e contro il suo ex mentore Allegri — potrebbe essere l’occasione per dimostrare di nuovo il suo valore. Pioli, infatti, sta valutando di utilizzarlo in una posizione più avanzata, come secondo trequartista nel suo nuovo modulo. Entrambi restano risorse fondamentali per il progetto viola, e la società farà di tutto per recuperarne la forma e la fiducia. Lo scrive il Corriere Fiorentino.