Corriere Fiorentino svela: “Pioli-Pradè oggi vertice per il mercato. Dopo il saluto ai calciatori”

Il ritorno di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina segna il terzo capitolo di una lunga storia iniziata nel 1989, quando era un giovane calciatore viola. Da allora Pioli ha vissuto una carriera intensa, da giocatore a allenatore, con traguardi importanti come uno scudetto e una semifinale di Champions League. Dopo sei anni dall’addio del 2019, Pioli torna a Firenze con un contratto fino al 2028, rinunciando a un ingaggio molto più alto all’estero. Cambiati la proprietà (ora guidata da Commisso) e il centro sportivo, il tecnico si ritroverà con uno staff rinnovato, mantenendo solo pochi collaboratori storici. Con entusiasmo crescente dei tifosi — evidenziato da una campagna abbonamenti in forte crescita — Pioli si prepara a iniziare questa nuova avventura, incontrando giocatori e dirigenti per definire la squadra e il mercato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.