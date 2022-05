Corriere Fiorentino svela: “Italiano era all’olimpico per spiare la Roma, ha preso appunti preziosi”

Una lezione, in presenza, per farsi un’idea ancora più chiara su quello che si troverà davanti lunedì sera. Che Vincenzo Italiano sia uno studente modello si sa, e quanto avvenuto giovedì non è altro che l’ennesimo esempio di quanto il mister della Fiorentina ami curare il minimo dettaglio. Perché è vero, ci sono video e app, computer e lavagne ma dal vivo, il calcio è tutta un’altra cosa, soprattutto visto dall’alto.

Per questo sfruttando una settimana, finalmente libera da impegni, il tecnico viola ha deciso di andare all’Olimpico per assistere all’1-0 col quale la Roma ha battuto il Leicester. Novanta minuti nei quali Italiano avrà preso appunti preziosi da riportare alla squadra. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

