Corriere Fiorentino: “Sul mercato Palladino ha fretta, Pradè no, aspetta gli ultimi giorni”

Fiorentina in una fase di stallo sul mercato

La Fiorentina si trova in una fase di stallo sul mercato, con trattative bloccate sia in entrata che in uscita, mentre la squadra deve affrontare Lazio e Genoa prima della chiusura delle trattative. Palladino spinge per rinforzi, ma molte operazioni restano complesse o rimandate agli ultimi giorni di mercato, come già avvenuto in estate.

Tra gli obiettivi principali c'è Pablo Marì, il cui trasferimento è stato rinviato anche a causa del Monza. In difesa il Napoli mostra interesse per Pongracic, ma la Fiorentina resiste. Sul fronte offensivo, la trattativa per Man si è arenata per la valutazione di 15 milioni, nonostante i buoni contatti sull'ingaggio. A centrocampo, Cristante resta il primo obiettivo, ma se ne parlerà a fine mese, mentre l'alternativa Ndour è sfumata.

Anche le cessioni sono bloccate: Biraghi e Richardson attendono offerte, mentre Ikonè può partire solo a titolo definitivo, escludendo destinazioni come Paris FC e Trabzonspor. Kouamè, inizialmente coinvolto in uno scambio con il Torino, ha frenato per il timore di avere poco spazio. La Fiorentina si trova quindi a dover attendere novità sul mercato, confidando in sviluppi negli ultimi giorni. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-firenze-non-vuole-piu-vedere-ikone-ma-prade-chiede-11-milioni-offerta-del-nantes/286026/