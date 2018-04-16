Corriere fiorentino: SPAL indigesta a pranzo, la Fiorentina torna sprecona. Occasione persa...

Il Corriere fiorentino in edicola oggi analizza il pareggio di ieri al Franchi. "No gol, no record" - esordisce il quotidiano - riferendosi alla striscia di vittorie consecutive che si ferma con la S...

Il Corriere fiorentino in edicola oggi analizza il pareggio di ieri al Franchi. "No gol, no record" - esordisce il quotidiano - riferendosi alla striscia di vittorie consecutive che si ferma con la Spal dell’amico Semplici, in un pranzo diventato indigesto per le tante occasioni buttate al vento. La Fiorentina è tornata improvvisamente sprecona dopo un periodo d’oro in cui segnava alla prima palla-gol creata. E così la fiera dei tiri sbilenchi diventa anche una gigantesca occasione buttata in classifica, perché l’allungo su Sampdoria e Atalanta, nonché soprattutto il sorpasso sul Milan non erano pura utopia