Corriere Fiorentino sottolinea: “Sottil e Brekalo non sono pronti, quantomeno non dall’inizio”

Mentre Sottil ha ritrovato la prima convocazione a distanza di cinque mesi dall’ultima presenza in campo, restando tuttavia 90 minuti in panchina contro l’Empoli, per Brekalo i tempi non sembrano ancora maturi per mettersi in mostra, o quanto meno non dall’inizio. Dopo l’esordio nel finale della gara contro il Bologna il croato è rimasto fuori contro Juventus, Empoli, Torino in Coppa Italia e non è stato convocato per la gara d’andata con il Braga, segno che ancora la condizione migliore è tutta da trovare. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, COMMISSO: “SCELTO FIRENZE PERCHÈ È LA CITTÀ PIÙ BELLA. HO INVESTITO 400 MILIONI SENZA I RISULTATI SPERATI”