Corriere Fiorentino sottolinea: “I nuovi acquisti hanno realizzato in A solo 2 gol e 1 assist”

Quasi inutile, invece, sottolineare la differenza tra Vlahovic (5 gol nelle prime 10 della scorsa Serie A) e Jovic. Nel complesso, considerando anche Barak, fino ad ora i nuovi acquisti hanno messo insieme 1.939 minuti sui 4.500 disponibili in campionato se avessero giocato sem-pre, tutti e cinque, per tutti i go’, portando in dote 2 gol (1 di Jovic, 1 di Mandragora) e 1 assist dell’ex granata. Numeri che crescono (di poco) sommandoci le partite di coppa. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, PASQUALE BRUNO RIVELA: “A FIRENZE SONO PIÙ ANTI JUVENTINI DEL TORINO. STAVO PER UCCIDERE BAGGIO”