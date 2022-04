Corriere Fiorentino scrive: “La spavalderia di Italiano non paga, eliminazione non inattesa”

Sono trascorsi quasi due mesi tra la gara di andata e quella di ritorno, partita dopo partita la distanza tra la Fiorentina e la Juve si è assottigliata. Ma in una semifinale gli episodi fanno la differenza. Ora in campionato servirà una scelta meno spavalda, l’eliminazione fa male ma non era inattesa. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

