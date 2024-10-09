Corriere Fiorentino: “Ranieri e Comuzzo, la coppia di centrali è fatta in casa. Evento raro”

Nelle ultime due gare Palladino si è affidato alla coppia fatta in casa

Il lavoro paga e i viola sanno come costruire in casa giocatori forti e affidabili. Non è il primo caso e soprattutto serviranno altre riprove, ma Ranieri e Comuzzo rappresentano al meglio la nuova generazione del Viola Park. Sono entrambi giovani (anche se lo spezzino è ormai un veterano), ma soprattutto prodotti del settore giovanile. Fatti interamente in casa, il modo giusto per trovare alternative al mercato sempre più difficile. Kayode, Pierozzi, Sottil, giusto per citarne alcuni, senza contare chi è finito in B o altrove ma comunque sempre nei professionisti. Q

uel che va sottolineato, però, è il fatto che Palladino si sia affidato nelle ultime due partite di campionato alla coppia fatta in casa, con tanto di fascia da capitano al braccio di Ranieri. Forte di un contratto fino al 2028, si sente decisamente a casa, specie da quanto Italiano lo ha riabilitato in pieno. E anche con il nuovo allenatore le presenze sono già 8 fra campionato e coppe, terzo più utilizzato della rosa. Discorso diverso ma non del tutto per Comuzzo: pure lui ha appena firmato il rinnovo dopo aver assaggiato il campo la scorsa stagione. Oggi disputa quasi sempre almeno uno spezzone di gara. Avere due centrali provenienti dal vivaio è un fatto più unico che raro: tanti sono stati i difensori lanciati, ma mai si era vista una coppia centrale. E menomale che alla fine entrambi non hanno ascoltato le sirene di mercato e hanno deciso di restare. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-elogia-gudmundsson-gud-me-five-con-i-suoi-gol-ha-portato-cinque-punti/271638/