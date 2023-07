A Firenze in questi giorni si pensa soprattutto a come rinforzare le fasce. La Fiorentina si è infatti concretamente mossa per Fabiano Parisi, mossa dunque a sorpresa, ma che in realtà nasce dal tentativo a vuoto della passata stagione. Il pensiero non ha mai abbandonato Pradè e Barone che ora hanno come obiettivo battere la concorrenza di Lazio e Juve. L’Empoli sa benissimo anche del loro interesse e per questo non scende sotto i 15 milioni. Lo scrive il Corriere Fiorentino.