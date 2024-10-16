Corriere Fiorentino: “Pongracic è un caso. Quali le sue condizioni? La costosa scelta non sta pagando”

Dall'affaticamento muscolare è passato un mese e Pongracic ancora non si è visto

Quando in estate la Fiorentina decise di investire tutto quello che aveva appena incassato per Nikola Milenkovic, sul croato Marin Pongracic, in tanti storsero il naso. Le motivazione erano molte: si stava comunque parlando di un investimento pesante (circa 15 milioni), avrebbe dovuto raccogliere la pesante eredità di quello che per anni era stato il miglior difensore viola e perché, proprio per questo, in tanti si sarebbero aspettati l'arrivo di un giocatore un po più affermato. In più la trattativa che "fregò" il Rennes, squadra francese che lo aspettava per le visite mediche, non convinse proprio tutti. Daniele Pradè invece, d'accordo con Palladino, non ha avuto dubbi. Ha alzato il telefono, ha chiamato prima l'agente del giocatore e poi Corvino, ha pareggiato l'offerta dei francesi e nel giro di 48 ore ha chiuso l'affare.

L'inizio con la Fiorentina però è stato traumatico. Esordio con espulsione a Parma, le enormi difficoltà nelle due gare con la Puskas Akademia e gli ultimi 8' giocati a Bergamo prima del comunicato medico della società viola. Alla vigilia della partita con la Lazio infatti il report medico parlò di "affaticamento muscolare", ma da quel momento è passato un mese e Pongracic non si è più visto restando fuori dai convocati contro Lazio, Empoli, New Saints e Milan.

Al momento non è scontata la sua presenza a Lecce, sfida tra l'altro che per lui non sarà mai come le altre. Alla ripresa degli allenamenti il croato ha continuato a lavorare soltanto parzialmente in gruppo e le sue condizioni, pur in miglioramento, non danno garanzie di recupero. Per avere una risposta più concreta sulle sue reali condizioni bisognerà aspettare le ore immediatamente precedenti la partenza della squadra per Lecce. Resta da capire se questo dipenda da qualche ricaduta o se il suo infortunio sia stato più serio del semplice affaticamento muscolare. La cosa certa è che per ora la costosa scelta del reparto mercato, al momento, non ha pagato.

Colpa (anche) del modulo a tre difensori che, per stessa ammissione del giocatore, lo ha messo in evidente difficoltà. Il problema è che Pongracic si è fermato proprio quando Palladino è passato alla linea a quattro. Una beffa, dopo il "danno" delle prime, difficilissime settimane. Per questo ora Marin ha fretta di tornare. Farlo a Lecce, laddove si è meritato la chiamata dei viola, sarebbe il massimo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/gudmundsson-volevo-solo-la-fiorentina-palladino-un-grande-kean-se-se-la-sente-puo-tirare-il-rigore/272685/