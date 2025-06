Corriere Fiorentino: “Pioli-Pradè confronto quotidiano. Il tecnico vuole ripartire dal 3-5-2”

In attesa del suo arrivo a inizio luglio, Pioli è già al lavoro: rivede le partite della passata stagione, confrontandosi quotidianamente con Pradè per pianificare la nuova Fiorentina. Il dialogo tra i due è fitto e produttivo, a differenza del passato con Palladino.

Pioli ha idee chiare: ripartire con un modulo 3-5-1-1 o 3-5-2 per valorizzare giocatori come Kean, Gosens e il pacchetto di centrali, evitando stravolgimenti tattici e spese eccessive sul mercato. Ha già chiesto e ottenuto rinforzi, tra cui un attaccante esperto come Dzeko e un regista di qualità. L’entusiasmo è alto: Pioli è carico, pronto a rilanciare il progetto viola con determinazione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.