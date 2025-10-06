Corriere Fiorentino: “Pioli per Pradè non è in discussione e difficilmente lo sarà in futuro”

C’era anche la dirigenza negli spogliatoi, ieri dopo il k.o. contro la Roma, per ribadire la piena fiducia al tecnico e cercare di fare gruppo nel momento più difficile. Un confronto lungo che ha portato il tecnico a ritardare anche il consueto appuntamento con la stampa del dopo partita. Ma anche necessario perché con 3 soli punti la classifica dei viola non può che fare paura, e anche se contro la squadra di Gasperini la Fiorentina ha costruito parecchie occasioni da rete, sfortuna e scarsa precisione sotto porta non alleggeriscono il peso della sconfitta.

Certo, stavolta Kean e compagni avrebbero meritato qualcosa di più soprattutto considerando i due legni centrati, ma i gol subiti nel primo tempo (di cui uno ancora su calcio piazzato) sono lì a testimoniare di quando ancora la squadra debba lavorare per uscire dalle paludi della bassa classifica. Ciò nonostante il club non ha dubbi sulla guida tecnica, per il d.s. Pradé, ancora una volta contestato dai tifosi questa volta non con i cori ma tramite la propria rivista che viene distribuita in curva prima della gara, Pioli non è affatto in discussione e difficilmente lo sarà in futuro e tutti nel club sono convinti che riuscirà a guidare il gruppo fuori dal tunnel, anche se il calendario alla ripresa del campionato è da brividi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.