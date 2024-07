Corriere Fiorentino: “Passo indietro della Fiorentina per Zaniolo. Stop oppure strategia?”

Nicolò Zaniolo è il tormentone di mercato di questa sessione estiva in casa Fiorentina. Continua infatti senza sosta il testa a testa con l’Atalanta, mentre il Galatasaray continua a rimanere fermo nella sua posizione. Infatti, il club turco non sembra intenzionato a scendere sotto i 20 milioni iniziali, considerando soltanto l’obbligo di riscatto un’opzione percorribile. Per adesso, nessuno dei due club di A sembra intenzionato ad ascoltare tale richiesta.

La Fiorentina avrebbe fatto un passo indietro importante sulla trattativa che porta a Nicolò Zaniolo. Il motivo? Difficile a dirsi. Potrebbe essere di valore economico, tattico ma anche frutto della strategia di Pradè. Il club di Commisso starebbe spingendo sulla volontà di Zaniolo, così da riuscire a convincere il Galatasaray a lasciarlo partire a una cifra inferiore rispetto ai 20 richiesti. Sempre se il giocatore, dovesse decidere di scegliere Firenze a Bergamo, ovviamente. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

