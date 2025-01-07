Corriere Fiorentino: “Parisi andrà al Como in prestito con diritto che può diventare obbligo fissato a 8 milioni”
La Fiorentina sta lavorando anche in uscita
A cura di Redazione Labaroviola
07 gennaio 2025 09:02
La Fiorentina sta sistemando alcune uscite, con Biraghi ormai certo di partire. Rimane viva la pista Napoli, dove si monitora Spinazzola, mentre a Bologna, con la permanenza di Lykogiannis, non ci sono più spazi liberi.
Per Parisi, il Como è disposto a un accordo con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di salvezza, per una cifra tra 7 e 8 milioni. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
https://www.labaroviola.com/nazione-mercato-o-campo-parisi-e-un-rebus-palladino-pronto-a-dire-si-alla-sua-cessione-in-caso-di-arrivo-di-un-sostituto/283700/