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Corriere Fiorentino: “Paratici ha fatto da scudo a Vanoli. Futuro? Deciderà lui, nella sua testa ha già un’idea”

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino: “Paratici ha fatto da scudo a Vanoli. Futuro? Deciderà lui, nella sua testa ha già un’idea”

Redazione

1 Aprile · 09:03

Aggiornamento: 1 Aprile 2026 · 09:03

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FiorentinaParaticiVanoli

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Le valutazioni sono già ampiamente iniziate

«Il 24 maggio sarà possibile valutare il mio lavoro» ha detto lo stesso Vanoli e sarà Paratici, che si è speso in primissima persona per tutelarlo il più possibile facendogli letteralmente da scudo, a prendere la decisione finale. Sia chiaro. Ciò non significa che nella testa del direttore sportivo non ci sia già un’idea abbastanza precisa ma da qua a parlare di contatti con altri allenatori o di conferme sicure in caso di salvezza e/o vittoria della Conference ce ne passa. 

Diciamo che le valutazioni sono ovviamente già (ampiamente) iniziate ma che una riga definitiva sarà tirata soltanto a maggio. Nel frattempo, tutti quelli che sperano di far parte della nuova Fiorentina dovranno dimostrarlo coi fatti. Lo riporta il Corriere Fiorentino. 

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