Corriere Fiorentino: "Palladino vuole De Gea e lui vuole la Fiorentina ma quanti dubbi sul suo rendimento"

De Gea un tempo era tra i migliori portieri della Premier

David de Gea, un tempo tra i migliori portieri della Premier League, è ora svincolato da oltre un anno. Il portiere spagnolo ha giocato la sua ultima partita nella finale di FA Cup persa contro il Manchester City il 3 giugno 2023, chiudendo così un sodalizio di 12 anni con il Manchester United. La stagione 2022/2023 è stata contraddittoria per de Gea, con 58 presenze e 17 clean sheet, ma anche numerosi errori.

Nonostante le speculazioni su un suo ritorno all'Atletico Madrid, un trasferimento al Bayern, Real Madrid o in Arabia Saudita, de Gea è rimasto senza squadra, continuando ad allenarsi e dedicandosi alla famiglia. Ora, con richieste economiche ridimensionate, Firenze potrebbe rappresentare l'occasione perfetta per tornare competitivo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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