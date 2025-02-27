Corriere Fiorentino: “Palladino solo? Ha la piena fiducia di Commisso, non l’ha mai messo in discussione”

Il Palladino di ieri è stato una novità, ci ha messo la faccia

Il Palladino di ieri è stato una novità, ha voluto metterci la faccia e rispedire al mittente le accuse, soprattutto quelle di un mancato legame tra lui e la società. L'inerzia però va invertita, solo 11 punti nelle ultime 12 gare. Commisso, non avrebbe mai messo in discussione il tecnico ex Monza. Nonostante questo domani l'unica risposta possibile è quella da dare sul campo, e senza Moise Kean. I dubbi e le incertezze delle piazza potranno essere cancellati, o acuiti, solo con una bella prestazione al Franchi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.