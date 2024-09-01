Corriere Fiorentino: "Palladino ha scelto di mettere Biraghi braccetto. Gudmundsson? Torna dopo la sosta"

Al Franchi serve vincere dopo pareggi ricchi di riflessioni

Adesso è tutto nelle mani di Raffaele Palladino. L'allenatore della Fiorentina dovrà affrontare una gara complicata alla ricerca di risultati. Al Franchi serve vincere, dopo pareggi ricchi di dubbi e riflessioni. Inoltre, la rosa è rimasta ampia. Alla luce anche dei numerosi esuberi in rosa. Per questo motivo, Palladino dovrà essere bravo nella gestione di tutti questi giocatori. Partendo dalla formazione della gara di oggi. Ed ecco che qualche differenza ci sarà. Infatti, l'allenatore della Fiorentina si prepara a schierare Biraghi nella linea a tre per dare spazio a Parisi sulla fascia sinistra. Ranieri va in panchina. E Gudmundsson? L'ex Genoa sta bene e contro l'Atalanta, dopo la sosta per le nazionali, dovrebbe tornare in campo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/la-curva-fiesole-accompagna-in-motorino-la-fiorentina-al-franchi-appuntamento-alle-16-al-viola-park/266520/