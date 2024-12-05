Corriere Fiorentino: “Palladino ha deciso di schierare quasi tutti titolari per motivi psicologici e tattici ma è stato tradito da due riserve"

La Fiorentina esce dalla Coppa Italia in una serata complicata

La Fiorentina esce dalla Coppa Italia in una serata complicata e segnata dagli strascichi della vicenda Bove, che ha influenzato il morale della squadra. Nonostante la decisione di Palladino di schierare quasi tutti i titolari per motivi psicologici e tattici, le cose non sono andate per il verso giusto. Errori individuali e un esperimento tattico fallito hanno portato a un primo tempo deludente, chiuso sotto per 1-0 a causa di un errore di Quarta e un'incertezza di Terracciano.

Nel secondo tempo, la squadra è migliorata, trovando prima il pareggio con Kean e poi il vantaggio con Sottil. Tuttavia, nuove disattenzioni difensive hanno permesso all'Empoli di pareggiare con Esposito, portando la sfida ai rigori.

Qui, gli errori di Ranieri e Kean hanno sancito l'eliminazione. Ora la Fiorentina deve fare i conti con questa sconfitta, sperando che non influisca sul cammino in campionato e sulla corsa alla Champions League. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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