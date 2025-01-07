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Corriere Fiorentino: “Palladino e la questione modulo, il 4-3-2-1 ha mostrato limiti dopo l’assenza di Bove”

Palladino mantiene la calma e concentra il lavoro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 gennaio 2025 08:22
Corriere Fiorentino: “Palladino e la questione modulo, il 4-3-2-1 ha mostrato limiti dopo l’assenza di Bove” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Raffaele Palladino mantiene la calma e concentra il lavoro per risolvere i problemi della Fiorentina, evitando ansia e sconforto nonostante i risultati deludenti (un punto in quattro gare) e le prestazioni al di sotto delle aspettative.

Tra i nodi principali c'è la scelta del modulo: il 3-4-2-1 non ha mai portato vittorie, mentre il 4-2-3-1 ha mostrato limiti dopo l'assenza di Bove. La priorità per Palladino e il suo staff, in attesa di rinforzi dal mercato, è ritrovare equilibrio e chiarezza tattica per rilanciare la squadra. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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