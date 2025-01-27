Corriere Fiorentino: “Palladino coraggioso, la squadra ha mostrato compattezza e ha ritrovato la ferocia”

La Fiorentina torna a brillare con una vittoria fondamentale

La Fiorentina, dopo una crisi di risultati che sembrava infinita, torna a brillare con una vittoria fondamentale. I viola si trovano ora al sesto posto, ma a un solo punto dalla Juventus e a tre dalla Lazio, con una partita ancora da recuperare. La squadra ha mostrato carattere, compattezza e spirito di sacrificio, ritrovando la ferocia che l'aveva caratterizzata in passato.

La partita contro la Lazio ha segnato un ritorno alle origini: un gioco semplice ma efficace, fatto di densità difensiva, ripartenze veloci e cinismo sotto porta. I gol di Adli e Beltrán nei primi 20 minuti hanno messo la gara sui binari favorevoli alla Fiorentina, che ha poi difeso il vantaggio con umiltà e determinazione, pur soffrendo nel finale.

L'allenatore Palladino ha dimostrato coraggio nelle scelte tattiche, proponendo un assetto inaspettato e motivando la squadra a giocare anche per lui. Il gruppo sembra unito e con una ritrovata fiducia, pronto a proseguire sulla strada della rinascita. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/palladino-ho-letto-troppe-falsita-hanno-fatto-male-sbagliato-nel-secondo-tempo-a-difenderci-soltanto/286302/