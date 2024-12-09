Corriere Fiorentino: “Palladino coraggioso, fuori Kean. La prestazione però è una frenata?”

Sul fronte tattico decisioni coraggiose da parte del mister

La partita di ieri è stata più di un semplice incontro: ha rappresentato un momento di grande emozione e simbolismo. I giocatori, dopo aver esultato come in una finale, si sono raccolti sotto la curva, condividendo un abbraccio con i tifosi al termine di una settimana particolarmente difficile.

Gli spalti e il campo hanno risuonato con cori dedicati a Edoardo, in presenza del padre sugli spalti, rendendo la vittoria ancora più significativa per Bove e per il momento storico della squadra. Con questa vittoria, l'ottava consecutiva (come nel 1959-60), la squadra ha raggiunto l'Inter al terzo posto, nonostante una prestazione non brillante. Rimane da capire se questa sia stata influenzata dal contesto emotivo o da una possibile fase di calo.

Sul fronte tattico, Palladino ha preso decisioni coraggiose, come l'esclusione di Kean e Colpani, scegliendo Kouame e Ikonè. La Fiorentina ha dovuto adattare il proprio approccio al gioco per affrontare un Cagliari schierato con sei difensori e un atteggiamento ultra-difensivo, che tuttavia è crollato presto grazie al gol di Cataldi, arrivato con un tiro da fuori area, una rarità nel calcio moderno. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/open-var-gol-di-cataldi-regolare-kouame-e-in-fuorigioco-ma-non-impatta-il-portiere-vede-partire-il-pallone/280074/