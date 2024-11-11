Corriere Fiorentino: “Palla persa da Bove, i limiti del centrocampo della Fiorentina: solo Adli è un regista”

Palladino ha limitato la costruzione del gioco dal basso poiché Adli è l'unico regista

La Fiorentina ha sprecato l'opportunità di sfruttare il vantaggio regalato dal

Verona giocando in contropiede, restituendo di fatto l'iniziativa agli avversari. Il gol del Verona, infatti, è nato da un errore in fase di possesso, con una palla persa da Bove, evidenziando un difetto già emerso a inizio stagione.

Questo problema ha portato il tecnico a limitare la costruzione dal basso, una scelta dettata dalle caratteristiche della squadra: solo Adli è un vero regista, mentre difensori come Comuzzo e Ranieri non hanno la qualità necessaria per impostare. Bove, in particolare, sembra risentire di stanchezza, evidenziata anche nelle partite precedenti. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-fiorentina-stanca-ma-kean-e-implacabile-ha-lanciato-i-viola-in-classifica/276418/