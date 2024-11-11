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Corriere Fiorentino: “Palla persa da Bove, i limiti del centrocampo della Fiorentina: solo Adli è un regista”

Palladino ha limitato la costruzione del gioco dal basso poiché Adli è l'unico regista

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 novembre 2024 08:50
Corriere Fiorentino: “Palla persa da Bove, i limiti del centrocampo della Fiorentina: solo Adli è un regista” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.10.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.10.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina ha sprecato l'opportunità di sfruttare il vantaggio regalato dal
Verona giocando in contropiede, restituendo di fatto l'iniziativa agli avversari. Il gol del Verona, infatti, è nato da un errore in fase di possesso, con una palla persa da Bove, evidenziando un difetto già emerso a inizio stagione.

Questo problema ha portato il tecnico a limitare la costruzione dal basso, una scelta dettata dalle caratteristiche della squadra: solo Adli è un vero regista, mentre difensori come Comuzzo e Ranieri non hanno la qualità necessaria per impostare. Bove, in particolare, sembra risentire di stanchezza, evidenziata anche nelle partite precedenti. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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