Corriere Fiorentino, Nzola vuole restare alla Fiorentina ma la società valuta altre situazioni 

La Fiorentina ha poco tempo per sfruttare il mercato di gennaio. In attacco le sorprese restano comunque dietro l’angolo, e mentre da Roma De Rossi prova a frenare le smanie di giocare di Belotti, a Firenze dovranno essere la società e Nzola a trovare un punto d’incontro. Mentre l’attaccante ha ribadito la sua volontà di restare in viola, già certificata dalla rinuncia alla coppa d’Africa con la nazionale dell’Angola, la società valuta altre soluzioni, lo aveva fatto alla luce dell’apertura della Juventus a un prestito di Kean (che però ormai sembra aver chiuso la trattativa per passare in prestito all’Atletico Madrid) e lo farà entro la chiusura degli affari, partendo proprio da Belotti per arrivare a eventuali opportunità da cogliere al volo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

