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Corriere Fiorentino: “Non solo gol e assist, Gosens ha portato carisma e leadership nello spogliatoio”

Gosens si è rivelato un elemento cruciale per la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 novembre 2024 09:45
Corriere Fiorentino: “Non solo gol e assist, Gosens ha portato carisma e leadership nello spogliatoio” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Robin Gosens si è rivelato un elemento cruciale per la Fiorentina, grazie non solo ai suoi gol e assist, ma anche al carisma e alla leadership che ha portato nello spogliatoio. Con 3 gol e 2 assist in 700 minuti, l'ex Atalanta ha fatto rivivere le sue stagioni migliori, ma il suo contributo va oltre le statistiche: rappresenta quella forza mentale e padronanza nei momenti chiave che la squadra cercava da tempo.

Il suo gol decisivo contro il Genoa, nato da un pallone difficile trasformato con precisione, ha ribadito l'ambizione della Fiorentina di lottare per la zona Champions. La sua esperienza in competizioni europee, maturata con Atalanta, Inter e Union Berlino, è ora un valore aggiunto per un club come la Fiorentina, desideroso di tornare ai vertici. A Firenze, Gosens è ormai visto come un simbolo di solidità e ambizione, portando la squadra a sognare in grande. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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