Corriere Fiorentino non ha dubbi: “Difficoltà gestionali che vanno oltre Palladino. Progetto non all’altezza delle ambizioni iniziali”

A due giornate dalla fine del campionato, è evidente che il mercato invernale della Fiorentina non ha prodotto i risultati attesi. Anziché rafforzare la squadra, ha ridotto le alternative a disposizione di Palladino nei momenti chiave. Le assenze di giocatori come Dodò, Cataldi e un Kean non al meglio, hanno inciso negativamente sul percorso europeo e in campionato, mettendo in discussione le recenti decisioni societarie. Anche gli acquisti di Folorunsho e Fagioli, inizialmente promettenti, non hanno mantenuto le aspettative, mentre l’esclusione di Pablo Marì dalla lista Uefa e le difficoltà di Ndour sono apparse come errori di valutazione.

La situazione è stata aggravata dalle partenze invernali, che hanno finito per impoverire la rosa. Nonostante i pochi rimpianti per le cessioni di Kouamè, Sottil o Ikonè, la loro assenza si è fatta sentire, specialmente a fronte dei problemi fisici di Kean e Gudmundsson e dell’inefficacia offensiva di Beltran. Particolarmente pesante si è rivelata la cessione di Kayode, con l’emergenza sulla fascia destra mal gestita a causa degli adattamenti poco efficaci dopo il forfait di Dodò.

Infine, sommando le scelte di gennaio ai numerosi prestiti estivi ancora in attesa di una decisione definitiva, emergono responsabilità gestionali che vanno oltre la guida tecnica. Palladino si è ritrovato con una rosa meno profonda e poco adatta a sostenere l’impegno su due fronti. In questo contesto, le difficoltà della squadra appaiono come la naturale conseguenza di un progetto tecnico poco coerente e non all’altezza delle ambizioni iniziali. Lo scrive il Corriere Fiorentino.