Corriere Fiorentino non ha dubbi: “A Beltran serve campo ma a livello fisico soffre davvero troppo”

Primo gol di Lucas Beltran al Cukaricki: lancio centrale di cinquanta metri di Ranieri, stop orientato, dribbling a rientrare e destro incrociato. Secondo gol: lancio centrale di cinquanta metri di Martinez Quarta, pallonetto da fuori area anticipando due avversari per battere il portiere in uscita. Occasione fallita sabato sera a San Siro: corsa in parallelo a Nico Gonzalez sulle trequarti del Milan, assist perfetto del connazionale, controllo sbagliato a tu per tu con Maignan e uscita bassa vincente del portiere francese dei rossoneri. Questo per dire che Lucas Beltran, intanto, ha bisogno di campo da correre per sfruttare le sue qualità tecniche e di opportunista, e che poi non è per struttura fisica e caratteristiche atletiche un centravanti nel senso classico del ruolo. Quando è chiamato a sfidare i centrali avversari sulla forza, perde sistematicamente i duelli per questione di centimetri e di muscoli. Lo scrive il Corriere Fiorentino.