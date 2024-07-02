Corriere Fiorentino: "Niente Zaniolo? Colpani è il piano B se dovesse saltare la trattativa con il Galatasaray"

La Fiorentina è pronta con il piano B se dovesse saltare la trattativa con Zaniolo. Palladino conosce bene Colpani che resta sempre in lista

La trattativa tra Fiorentina e Atalanta per aggiudicarsi le prestazioni sportive di Nicolò Zaniolo si sta trasformando in una gara di Formula 1. Il Galatasaray resta fermo sui 20 milioni, senza concedere sconti per l'ex giocatore della Roma. Attualmente, sembra che l'Atalanta sia in vantaggio, mentre la Fiorentina pare abbia rallentato la sua corsa. Nel caso in cui la società viola decidesse di accantonare la trattativa per Zaniolo, il piano B sarebbe una vecchia conoscenza di Mister Palladino. Infatti, come riporta il Corriere Fiorentino, Andrea Colpani rappresenterebbe l'alternativa a Nicolò Zaniolo.

Entrambi i giocatori, classe 1999 (25 anni), hanno caratteristiche interessanti. L'attuale trequartista del Monza ha realizzato 8 gol e 4 assist in 38 gare di Serie A in questa stagione, durante la quale è finalmente riuscito a mettersi in mostra. Inoltre, Colpani vanta una forma fisica nettamente migliore rispetto all'ex Roma, un fattore che potrebbe rientrare nelle valutazioni della società.

CdS: "Fiorentina su Thorstvedt, si può chiudere a 8 MLN"

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