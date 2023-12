Corriere Fiorentino, Nico, la volontà non basta, l’allenamento non ha sciolto i dubbi. Carta a gara in corso?

La speranza è l’ultima a morire, ma Italiano potrebbe giocarsi le sue carte a Roma senza il miglior giocatore viola. L’allenamento di ieri al Viola Park non ha sciolto i dubbi su Nico, e anzi non è stato positivo. Italiano nella conferenza post Parma aveva confessato che l’argentino aveva un risentimento muscolare. Un infortunio fastidioso, per un ragazzo che non si è mai risparmiato da inizio stagione. E il problema accusato contro la Salernitana si è rivelato più ostico del previsto. Italiano spera di recuperarlo almeno per la panchina, magari utilizzandolo a partita in corso. Ma nessuno vuole rischiare. Lo scrive il Corriere Fiorentino.