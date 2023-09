Corriere Fiorentino, Nico Gonzalez sente ancora dolore all’anca: al suo posto potrebbe giocare Ikoné 

La presenza dell’argentino a Udine è davvero in bilico. Il calciatore sente dolore e la Fiorentina vuole evitare inutili rischi. Sappiamo quanto sia “fragile” l’attaccante. Intanto Italiano può sperare di recuperare Ikoné, fin qui mai impiegato per un problema all’anca. In vista della trasferta in Friuli potrebbe essere lui la principale novità di formazione, sostituendo proprio Nico Gonzalez sulla corsia offensiva destra. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI CASSANO