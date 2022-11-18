Corriere Fiorentino: “Nico Gonzalez e la Fiorentina un amore mai sbocciato. I suoi agenti parlano con due top club”

Prima di valutare una cessione ci sarà un contatto chiarificatore

Quella tra Nico Gonzalez, Firenze e la Fiorentina è la storia di un amore mai definitivamente sbocciato. Una relazione che va avanti tra alti e bassi e che, ieri, si è arricchita di un altro, clamoroso capitolo. La notizia, in realtà, era nell'aria da qualche ora ma col passare della giornata tutto lasciava pensare che alla fine, l'esterno della Fiorentina, avesse scongiurato il rischio di saltare il Mondiale. I suoi agenti intanto si sono già messi in contatto con un paio di grandi club all'estero ma il primo passo sarà cercare un confronto chiarificatore. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, TUTTOSPORT, LA FIORENTINA VUOLE GRIFO GIÀ A GENNAIO, SERVONO ALMENO 15 MILIONI. CONCORRENZA LAZIO

https://www.labaroviola.com/tuttosport-la-fiorentina-vuole-grifo-gia-a-gennaio-servono-almeno-15-milioni-concorrenza-lazio/192925/