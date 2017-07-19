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Corriere fiorentino, nelle prossime ore Vecino potrebbe già essere un nuovo giocatore dell'Inter

Mentre Kalinic e Bernardeschi tornano a Moena ma avranno la testa altrove, Milan e Juventus li aspettano.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 luglio 2017 10:32
Corriere fiorentino, nelle prossime ore Vecino potrebbe già essere un nuovo giocatore dell'Inter - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Già nelle prossime ore potrebbe chiudersi la cessione di Matias Vecino all’Inter con una vera e propria operazione lampo. I nerazzurri si sono convinti infatti a pagare la clausola rescissoria del giocatore e Corvino non può far altro che rifiutare l’inserimento di contropartite.

Capitolo Kalinic: l’attaccante croato oggi farà ritorno a Moena e, pur non avendo cambiato idea riguardo al proprio futuro, riprenderà ad allenarsi in attesa di novità di mercato.

Quadro simile anche per Bernardeschi, per il quale Fiorentina e Juventus restano ancora distanti. Così, a meno di un nuovo rilancio bianconero, anche il talento di Carrara sarà “costretto” a raggiungere i gigliati a Moena e iniziare, almeno fisicamente, gli allenamenti. La sua mente, d’altronde, sembra proiettata da tempo a Torino.
Corriere fiorentino

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