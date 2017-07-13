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Corriere fiorentino, nelle prossime ore Borja Valero scriverà una lettera ai tifosi della Fiorentina e a Firenze

Una lettera con tanto di nomi e cognomi, saranno fatti tutti i ringraziamenti e sarà spiegata la verità sulla cessione all'Inter

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 luglio 2017 09:58
Corriere fiorentino, nelle prossime ore Borja Valero scriverà una lettera ai tifosi della Fiorentina e a Firenze - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come riporta il Corriere Fiorentino nelle prossime ore, attraverso i profili social dello spagnolo, sarà pubblicata una lettera aperta alla città, per far capire che la rottura è avvenuta solo col comparto sportivo del club. In questa lettera Borja ringrazierà perfino ristoranti e negozi che ha frequentato nei cinque anni trascorsi a Firenze. Un atto d’amore, con tanto di nomi e cognomi.

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