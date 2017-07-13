Corriere fiorentino, nelle prossime ore Borja Valero scriverà una lettera ai tifosi della Fiorentina e a Firenze
Una lettera con tanto di nomi e cognomi, saranno fatti tutti i ringraziamenti e sarà spiegata la verità sulla cessione all'Inter
A cura di Redazione Labaroviola
13 luglio 2017 09:58
Come riporta il Corriere Fiorentino nelle prossime ore, attraverso i profili social dello spagnolo, sarà pubblicata una lettera aperta alla città, per far capire che la rottura è avvenuta solo col comparto sportivo del club. In questa lettera Borja ringrazierà perfino ristoranti e negozi che ha frequentato nei cinque anni trascorsi a Firenze. Un atto d’amore, con tanto di nomi e cognomi.