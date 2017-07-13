Corriere fiorentino, nelle prossime ore Borja Valero scriverà una lettera ai tifosi della Fiorentina e a Firenze

Una lettera con tanto di nomi e cognomi, saranno fatti tutti i ringraziamenti e sarà spiegata la verità sulla cessione all'Inter

A cura di Redazione Labaroviola 13 luglio 2017 09:58

Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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