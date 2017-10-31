Labaro Viola

Corriere fiorentino, musi lunghi e poche parole ieri al centro sportivo, altalena Fiorentina, la squadra è delusa

Reduce dalla sconfitta di Crotone per 2-1 dopo aver conquistato tre vittorie di fila la Fiorentina si è ritrovata ieri al centro sportivo. I musi lunghi dallo Scida di Crotone sono arrivati fino ai ca...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 ottobre 2017 11:39
Corriere fiorentino, musi lunghi e poche parole ieri al centro sportivo, altalena Fiorentina, la squadra è delusa - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Firenze
Pioli
Condividi

Reduce dalla sconfitta di Crotone per 2-1 dopo aver conquistato tre vittorie di fila la Fiorentina si è ritrovata ieri al centro sportivo. I musi lunghi dallo Scida di Crotone sono arrivati fino ai campini, dove ieri mattina la squadra si è ritrovata per la prima seduta della settimana. Nessuno aveva voglia di scherzare, tanto meno mister Pioli che deve provare a limitare le ‘sbandate’ della squadra viola. Quando si fermerà l'altalena viola? Così scrive questa mattina il Corriere Fiorentino.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok