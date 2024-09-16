Corriere Fiorentino: “Ma Ranieri come marca? Con la difesa a tre Pongracic non può giocare”

L'assetto della difesa è il punto debole di questa squadra

Perché il punto debole di questa fragile Fiorentina sembra essere proprio l'assento difensivo e si vede subito dagli episodi. La marcatura di Ranieri su Retegui, che segna il momentaneo gol del pareggio, è davvero discutibile. Perché stargli così lontano? Per non parlare della disarmante qualità di Lookman che mette in serie difficoltà l'ex Salernitana a ogni sua azione. Sono 10 i gol subiti in 6 partite, qualcosa va cambiato al più presto e su questo ci sono pochi dubbi.

L'idea sarebbe passare a una difesa a 4 il prima possibile. Anche perché con questo assetto difensivo, è impensabile vedere Marin Pongracic in campo. La forza di volontà la Fiorentina l'ha messa in campo è vero, ma se difendi così, le vittorie non arriveranno. Lo scrive il Corriere Fiorentino.