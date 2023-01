Discorso diverso per Amrabat che la società vorrebbe trattenere. Certo, se poi arrivassero proposte da capogiro (anche in questo caso vicine ai 40 milioni) allora anche il futuro del marocchino potrebbe tornare in discussione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

