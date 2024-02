Corriere Fiorentino: “La sconfitta di Lecce rischia di marchiare la stagione. Due sberle in faccia”

Sconfitta pesante della Fiorentina a Lecce. Soprattutto per come è maturata. E che rischia di marchiare la stagione. Un 2024 ancora senza vittorie per la Fiorentina, che torna da Lecce a mani vuote e con l’amaro in bocca. I viola erano riusciti a ribaltare il vantaggio di Oudin con Mandragora e Beltran, ma i padroni di casa — che a dire il vero hanno sprecato tanto nel primo tempo — fanno due gol tra il 90’ e il 92’ e vincono. Due sberle in faccia, proprio quando la tempesta sembrava passata. Un uno-due terribile che, visto il momento, rischia di mandare k.o. una squadra che adesso, in una città già innervosita da un mercato a dir poco discutibile, dovrà affrontare la prima crisi degli ultimi tre anni. Basta guardare gli ultimi risultati che, dopo aver accarezzato la zona Champions, possono scaraventare la Fiorentina fuori dalla zona che vale l’Europa. Una sconfitta che rischia di marchiare la stagione. Anche perché Italiano è sempre dentro un’emergenza che anche ieri l’ha costretto ad inventarsi la formazione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

