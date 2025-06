Corriere Fiorentino: “La Fiorentina ha fatto un’offerta a Pioli. Concorrenza di Atalanta e Juve”

Il ritorno di Stefano Pioli alla Fiorentina è complicato ma non da escludere. Il clubviola, tramite il ds Daniele Pradè, ha già presentato la propria offerta e ora attende la risposta del tecnico emiliano, che appare lusingato e attratto dall’idea di tornare in una città che sente come casa. Tuttavia, non è ancora del tutto convinto, soprattutto per via della concorrenza rappresentata da Atalanta e Juventus, che offrono palcoscenici più prestigiosi e la possibilità di giocare la Champions League.

La Fiorentina, però, ha dalla sua parte alcuni vantaggi. È l’unica squadra che finora ha concretamente contattato Pioli con una proposta ufficiale, mentre gli altri club si sono mossi più cautamente. Inoltre, 1l legame affettivo con la piazza e il desiderio di chiudere diversamente una parentesi finita male in passato potrebbero influenzare positivamente la decisione dell’allenatore. Pioli resta la prima scelta per la panchina viola, sia per la sua esperienza che per la sua capacità di proporre un calcio moderno e rassenerare l’ambiente.

Nonostante ciò, la dirigenza gigliata non si fa trovare impreparata e valuta alternative. I due principali candidati sono Marco Baroni, fiorentino e apprezzato per il lavoro fatto nonostante un finale amaro alla Lazio, e Francesco Farioli, giovane emergente con idee innovative e reduce da un’esperienza importante, seppur non trionfale, con l’Ajax. Entrambi offrono opzioni diverse ma valide per il futuro della Fiorentina. Lo riporta il Corriere Fiorentino.