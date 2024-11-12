Corriere Fiorentino: “Kean sarà gestito con attenzione. È vicino ai 15 gol, obiettivo fissato da Palladino”

Momento d'oro per l'attaccante della Fiorentina

Moise Kean sta vivendo un periodo straordinario con la Fiorentina, al punto da attirare l'attenzione e le battute del CT Luciano Spalletti, che ha scherzato con Pietro Comuzzo dicendo di fare attenzione perché Kean "fa gol a tutti". Questo è un momento d'oro per l'attaccante, capace di trasformare ogni pallone in un'occasione da gol, diventando un vero incubo per i difensori. Spalletti ha elogiato Kean per le sue qualità: la fisicità, la velocità e la capacità di giocare anche come esterno o a supporto di altri attaccanti.

Nonostante qualche problema fisico (dolori alla caviglia e alla schiena), Kean è gestito con grande attenzione dallo staff tecnico di Palladino, che lo ha risparmiato in alcune gare europee. Rimarrà comunque a disposizione della Nazionale, con la possibilità di partire dalla panchina contro il Belgio e di candidarsi per una maglia da titolare contro la Francia.

Con 8 gol in 12 partite, Kean è già al livello di altri grandi viola del passato, come Vlahovic e Gilardino. Solo i "mostri sacri" Batistuta, Luca Toni e Giuseppe Rossi hanno fatto meglio nello stesso periodo. Kean sembra destinato a entrare in questo prestigioso gruppo, soprattutto se continuerà al ritmo attuale: mancano solo 7 gol in campionato per raggiungere l'obiettivo di 15, fissato da Palladino. Ottimista e motivato, Kean ha pubblicato un messaggio su Instagram che sottolinea la sua determinazione, lasciando intendere che questo sia solo l'inizio di un grande cammino. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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