Corriere Fiorentino, Jovic domani a Firenze per visite e firma: sarà fin dal primo giorno a Moena

L’appuntamento, salvo ritardi, è fissato per la giornata di domani quando Jovic arriverà in città per visite mediche e firma sul contratto. Giusto in tempo per conoscere Italiano, i compagni e mettersi, fin dal primo giorno di ritiro, a disposizione del mister. Jovic, quindi, e poi Gollini. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

