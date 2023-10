Corriere Fiorentino: “Italiano perde ancora una volta contro Sarri! Per la Fiorentina dietro c’è un sacrilegio”

Sarà anche vero che superstizioni, cabale e maledizioni nel calcio non esistono ma certo, pensando alla partita di ieri, il dubbio viene. Vale per la Fiorentina, che continua a perdere quando scende nella capitale per affrontare la Lazio e vale per Italiano che, contro Sarri, proprio non riesce a sorridere. Se poi la sconfitta arriva così, con un rigore al 95’, allora il pensiero che ci sia dietro qualche sacrilegio ti viene. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

