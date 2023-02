Corriere Fiorentino: “Italiano ha stretto un patto con i giocatori: fino a giugno si pensa solo alla Fiorentina”

E se ovviamente il playoff di Conference col Braga (andata il 16 febbraio) rappresenterà il momento clou delle prossime settimane, chi conosce Vincenzo Italiano sa che il mister, anche in campionato, non ha nessuna intenzione di mollare la presa. Anzi.

Lo ha detto ai giocatori, e con loro ha stretto una specie di patto: fino a giugno a testa bassa, pensando solo al presente e alla Fiorentina, lasciando da parte casi personali (vedi Amrabat o Nico Gonzalez) e con la (pazza) idea di arrivare in fondo alle due coppe e di riportarsi, anche in classifica, a ridosso della zona che vale l’Europa. Missione difficile ma (in attesa di capire definitivamente cosa ne sarà della Juventus) non impossibile. Ora come ora infatti i viola sono lontani cinque punti dall’Udinese (settima), ma davanti si ritrovano anche Monza, Empoli, Bologna e Torino. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

